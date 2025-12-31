Полянский раскрыл, чего Россия ждет от США по ДСНВ Полянский: Россия ждет от США ответа на предложение Путина по ДСНВ

Москва ожидает отклика от администрации главы Белого дома Дональда Трампа на предложение президента России Владимира Путина о сохранении лимитов в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ТАСС новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский. По его словам, речь идет о добровольных самоограничениях после завершения срока действия документа в феврале 2026 года.

У нас остается единственный договор — ДСНВ, который истекает в феврале 2026 года. Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений, — подчеркнул Полянский.

Он назвал опасной траекторией развитие проекта США «Золотой купол». Он предполагает размещение орбитальных перехватчиков и отказ Вашингтона от переговоров по безопасности в космосе.

Ранее Полянский заявил о намерении способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна. Он отметил, что у организации есть шансы стать по-настоящему востребованной.