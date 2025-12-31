Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:59

Полянский раскрыл, чего Россия ждет от США по ДСНВ

Полянский: Россия ждет от США ответа на предложение Путина по ДСНВ

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: wta47WGACnqxs4/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Москва ожидает отклика от администрации главы Белого дома Дональда Трампа на предложение президента России Владимира Путина о сохранении лимитов в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ТАСС новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский. По его словам, речь идет о добровольных самоограничениях после завершения срока действия документа в феврале 2026 года.

У нас остается единственный договор — ДСНВ, который истекает в феврале 2026 года. Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений, — подчеркнул Полянский.

Он назвал опасной траекторией развитие проекта США «Золотой купол». Он предполагает размещение орбитальных перехватчиков и отказ Вашингтона от переговоров по безопасности в космосе.

Ранее Полянский заявил о намерении способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна. Он отметил, что у организации есть шансы стать по-настоящему востребованной.

Дмитрий Полянский
США
ДСНВ
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили противопоказания для шампанского
Москву заметет снегом к Новому году
Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье
Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах
«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО
Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина
Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года
Московский Дед Мороз назвал три запретных действия в новогодние праздники
Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом
Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео
В Италии призвали провести выборы на Украине
«Крестный отец ИИ» выступил против прав для нейросетей
«Монстр дышит в затылок»: Захарова о детище Запада
Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы
Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно
Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой
Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс
Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США
В американском штате произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.