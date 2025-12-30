Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 19:21

Новый постпред РФ в ОБСЕ пообещал вывести организацию из летаргического сна

Постпред Полянский: Россия будет способствовать выведению ОБСЕ из кризиса

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Zuma/TASS
Читайте нас в Дзен

Новый постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил о намерении способствовать выводу объединения из летаргического сна. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что у организации есть шансы стать по-настоящему востребованной.

Я думаю, что это (вывод ОБСЕ из летаргического сна. — NEWS.ru) реально. Я, во всяком случае, готов для этого делать все, что необходимо. Я думаю, что организация может быть весьма востребована. Но тут зависит, конечно, не только от нас, — сказал Полянский.

Ранее он заявил, что руководство в Киеве рассчитывает лишь монополизировать собственную власть, когда говорит о грядущих выборах на Украине. По его словам, до настоящих президентских выборов в стране еще очень далеко.

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ 29 декабря. В указе сказано, что Полянский будет представлять страну в штаб-квартире организации в Вене. До этого он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций.

Россия
Дмитрий Полянский
организации
кризисы
ОБСЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар полыхает в Одессе
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.