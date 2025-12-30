Новый постпред РФ в ОБСЕ пообещал вывести организацию из летаргического сна

Новый постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил о намерении способствовать выводу объединения из летаргического сна. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что у организации есть шансы стать по-настоящему востребованной.

Я думаю, что это (вывод ОБСЕ из летаргического сна. — NEWS.ru) реально. Я, во всяком случае, готов для этого делать все, что необходимо. Я думаю, что организация может быть весьма востребована. Но тут зависит, конечно, не только от нас, — сказал Полянский.

Ранее он заявил, что руководство в Киеве рассчитывает лишь монополизировать собственную власть, когда говорит о грядущих выборах на Украине. По его словам, до настоящих президентских выборов в стране еще очень далеко.

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при ОБСЕ 29 декабря. В указе сказано, что Полянский будет представлять страну в штаб-квартире организации в Вене. До этого он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций.