30 декабря 2025 в 18:40

В ОБСЕ раскрыли истинные мотивы Киева при обсуждении выборов

Полянский: Киев хочет монополизировать свою власть, говоря о выборах на Украине

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Руководство в Киеве рассчитывает лишь монополизировать собственную власть, когда говорит о грядущих выборах на Украине, заявил новый постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, до настоящих президентских выборов в стране еще «очень далеко».

До выборов там (на Украине. — NEWS.ru), конечно, очень далеко, потому что все это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать свое слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть, — отметил Полянский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти могут попытаться использовать избирательный процесс в своей стране для проведения военных действий. По его словам, процесс волеизъявления не должен становиться основанием для тактической паузы с целью перевооружения украинской армии.

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования. Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.

