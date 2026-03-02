Зимняя Олимпиада — 2026
Историк рассказал об отношении россиян к Горбачеву

Историк Яхшиян: Горбачева всегда будут воспринимать как разрушителя СССР

Михаил Горбачев Михаил Горбачев Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press
Михаила Горбачева всегда будут воспринимать как «разрушителя Советского союза», рассказал Lenta.ru кандидат исторических наук доцент Государственного университета управления Олег Яхшиян. Он отметил, что отношение россиян к его фигуре остается негативным.

Фатальной предопределенности развала страны, объективных предпосылок крушения, как любят выражаться ученые-гуманитарии, не было, — рассказал Яхшиян.

Историк подчеркнул, что именно деятельность Горбачева в конечном итоге привела к распаду Союза. По его словам, только 12% опрошенных считают, что он привнес положительные реформы.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что у бывшего главы СССР Михаила Горбачева не было четкой экономической стратегии. По его словам, итогом недальновидных решений генсека стали дефицит товаров и возросшие темпы инфляции, а так называемая демократизация спровоцировала рост националистических настроений в республиках Прибалтики и на Кавказе, к которым центр оказался не готов.

