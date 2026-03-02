Историк рассказал об отношении россиян к Горбачеву Историк Яхшиян: Горбачева всегда будут воспринимать как разрушителя СССР

Михаила Горбачева всегда будут воспринимать как «разрушителя Советского союза», рассказал Lenta.ru кандидат исторических наук доцент Государственного университета управления Олег Яхшиян. Он отметил, что отношение россиян к его фигуре остается негативным.

Фатальной предопределенности развала страны, объективных предпосылок крушения, как любят выражаться ученые-гуманитарии, не было, — рассказал Яхшиян.

Историк подчеркнул, что именно деятельность Горбачева в конечном итоге привела к распаду Союза. По его словам, только 12% опрошенных считают, что он привнес положительные реформы.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что у бывшего главы СССР Михаила Горбачева не было четкой экономической стратегии. По его словам, итогом недальновидных решений генсека стали дефицит товаров и возросшие темпы инфляции, а так называемая демократизация спровоцировала рост националистических настроений в республиках Прибалтики и на Кавказе, к которым центр оказался не готов.