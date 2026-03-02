Возле офиса RT в Тегеране прогремел взрыв

Взрыв прогремел рядом с офисом RT в Тегеране днем во вторник, 2 марта, сообщили в СМИ. По словам корреспондента Рании Касими, среди журналистов жертв нет, сейчас идет эвакуация сотрудников.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

О гибели верховного лидера страны стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных.

Корпус стражей Исламской революции после этого объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Ее подробности пока не раскрываются.

Между тем иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны.