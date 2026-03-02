Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 марта: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 марта: где сбои в России

Сегодня, 2 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 2 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 2 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 2 марта поступило от пользователей МТС. Порядка 28% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 11% — на Санкт-Петербург, 9% — на Забайкальский край, 7% — на Архангельскую область, 6% — на Краснодарский край и Новосибирскую область, 4% — на Свердловскую, Иркутскую и Ярославскую область, 3% — на Красноярский край и Ростовскую область, 2% — на Северную Осетию, Челябинскую и Самарскую области, 1% — на Пермский и Хабаровский края, Пензенскую, Л

енинградскую, Волгоградскую и Смоленскую области.

Почему не работает мобильный интернет 2 марта

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Ограничение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них. В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

По словам вице-губернатора по вопросам безопасности Томской области Игоря Толстоносова, назвать конкретную дату и время восстановления работы мобильного интернета нельзя, поскольку соответствующие решения принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории РФ.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — пояснил он.

2 марта особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Анапе, Новороссийске, Воронежской и Пензенской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами.

Как пользоваться интернетом в период ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Читайте также:

Ситуация в Дубае 2 марта: взрывы, возобновление рейсов, что с россиянами

Погода в Москве во вторник, 3 марта: ждать ли мокрого снега и дождей

Умар Джабраилов: кто он такой, биография, досье, что известно о его смерти