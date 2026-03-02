Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:26

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 марта: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 2 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 2 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 2 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 2 марта поступило от пользователей МТС. Порядка 28% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 11% — на Санкт-Петербург, 9% — на Забайкальский край, 7% — на Архангельскую область, 6% — на Краснодарский край и Новосибирскую область, 4% — на Свердловскую, Иркутскую и Ярославскую область, 3% — на Красноярский край и Ростовскую область, 2% — на Северную Осетию, Челябинскую и Самарскую области, 1% — на Пермский и Хабаровский края, Пензенскую, Л

енинградскую, Волгоградскую и Смоленскую области.

Почему не работает мобильный интернет 2 марта

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Ограничение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них. В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

По словам вице-губернатора по вопросам безопасности Томской области Игоря Толстоносова, назвать конкретную дату и время восстановления работы мобильного интернета нельзя, поскольку соответствующие решения принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории РФ.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — пояснил он.

2 марта особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Анапе, Новороссийске, Воронежской и Пензенской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами.

Как пользоваться интернетом в период ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Читайте также:

Ситуация в Дубае 2 марта: взрывы, возобновление рейсов, что с россиянами

Погода в Москве во вторник, 3 марта: ждать ли мокрого снега и дождей

Умар Джабраилов: кто он такой, биография, досье, что известно о его смерти

мобильный интернет
сотовые операторы
новости
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву
«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери
В ФНПР разъяснили порядок действий при задержке рейса и неявке на работу
Шеф Пентагона оценил «Эпическую ярость» США против Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.