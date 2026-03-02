Американские астронавты отказались от Луны

Американское космическое агентство NASA объявило об отмене высадки астронавтов на поверхность Луны, запланированной ранее в рамках миссии Artemis III, соответствующая информация опубликована на официальном сайте агентства. Вместо посадки на спутник Земли в 2027 году на низкой околоземной орбите проведут демонстрацию стыковки пилотируемого корабля Orion.

Это позволит протестировать технологии, необходимые для будущих миссий. При этом в NASA уточнили, что высадка астронавтов может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V, запланированных на 2028 год, но только при условии успешного выполнения Artemis III.

Ранее Роскосмос утвердил составы экипажей миссии Crew-13. Космонавт Сергей Тетерятников вошел в основной экипаж, Арутюн Кивирян назначен дублером. Старт миссии запланирован на вторую половину 2026 года.

До этого госкорпорация объявила о старте нового открытого отбора в отряд космонавтов, который впервые пройдет с использованием искусственного интеллекта. Нейросеть поможет анализировать здоровье, психологические тесты и другие данные кандидатов. Это пятый набор с 2012 года.