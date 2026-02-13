Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым успешно стартовал к МКС

С мыса Канаверал во Флориде успешно стартовал американский пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Запуск миссии прошел штатно.

Экипаж Crew-12 с Андреем Федяевым отправился к МКС! — сообщили в госкорпорации.

Помимо Федяева, в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено. Изначально старт был запланирован на 11 февраля, но был сдвинут на сутки из-за неблагоприятных метеоусловий. В итоге корабль отправился к Международной космической станции 13 февраля.

Ранее ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», снабженная метеоспутником «Электро-Л» № 5, успешно стартовала с космодрома Байконур. Это первый пуск для России в 2026 году и 430‑й для семейства «Протон». Аппарат серии «Электро-Л» предназначен для круглосуточного метеорологического мониторинга с геостационарной орбиты высотой около 36 тыс. километров. После отделения спутнику предстоит самостоятельно выйти на целевую орбиту.