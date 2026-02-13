Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 13:30

Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым успешно стартовал к МКС

Андрей Федяев Андрей Федяев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

С мыса Канаверал во Флориде успешно стартовал американский пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Запуск миссии прошел штатно.

Экипаж Crew-12 с Андреем Федяевым отправился к МКС!сообщили в госкорпорации.

Помимо Федяева, в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено. Изначально старт был запланирован на 11 февраля, но был сдвинут на сутки из-за неблагоприятных метеоусловий. В итоге корабль отправился к Международной космической станции 13 февраля.

Ранее ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», снабженная метеоспутником «Электро-Л» № 5, успешно стартовала с космодрома Байконур. Это первый пуск для России в 2026 году и 430‑й для семейства «Протон». Аппарат серии «Электро-Л» предназначен для круглосуточного метеорологического мониторинга с геостационарной орбиты высотой около 36 тыс. километров. После отделения спутнику предстоит самостоятельно выйти на целевую орбиту.

Роскосмос
космонавты
МКС
Crew Dragon
корабли
миссии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто объяснил, зачем Зеленский устраивает энергоблокаду Венгрии
«Я виновата»: сестра Фриске разрыдалась из-за кошмарного инцидента
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.