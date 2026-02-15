Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 01:53

В Сети появилось видео приближающегося к МКС корабля Crew Dragon

Космонавт Кудь-Сверчков показал кадры приближающегося к МКС Crew Dragon

МКС МКС Фото: Роскосмос
Командир Международной космической станции, спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков снял приближающийся корабль Crew Dragon компании SpaceX. На борту находился интернациональный экипаж. Включая россиянина Андрея Федяева.

Стыковка многоразового пилотируемого корабля с международной станцией состоялась в 23:15 мск. Дорога до орбитального форпоста заняла у участников миссии Crew-12 почти 34 часа.

Ранее стало известно, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся 13 февраля в 13:15 мск. Вместе с Федяевым на станцию прибыли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено. Специалистам предстоит провести на орбите около восьми месяцев.

До этого сообщалось, что члены экипажа американского корабля Crew Dragon перед стартом произнесли знаменитое гагаринское «Поехали!». Первым знаменитую фразу прославленного советского космонавта сказал российский член экипажа Андрей Федяев после того, как каждый из участников полета выступил с краткой речью в эфире.

