Экипаж Crew Dragon отправился в космос с крылатой фразой Гагарина Экипаж Crew Dragon отправился в полет с гагаринской фразой «Поехали!»

Члены экипажа американского корабля Crew Dragon перед стартом произнесли знаменитое гагаринское «Поехали!», передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра NASA. Отмечается, что первым знаменитую фразу прославленного советского космонавта сказал российский член экипажа Андрей Федяев после того, как каждый из участников полета выступил с краткой речью в эфире.

Следом за Федяевым по очереди откликнулись все остальные члены международного экипажа. Они также произнесли «Поехали!» по-русски, хотя и с заметным акцентом. Этот момент произошел примерно за семь минут до старта корабля.

Как ранее сообщала пресс-служба Роскосмоса, помимо Федяева, в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено. Изначально старт был запланирован на 11 февраля, но был сдвинут на сутки из-за неблагоприятных метеоусловий. В итоге корабль отправился к Международной космической станции 13 февраля.

Прежде ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», снабженная метеоспутником «Электро-Л» № 5, успешно стартовала с космодрома Байконур. Это первый пуск для России в 2026 году и 430‑й для семейства «Протон».