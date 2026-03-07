McDonald's зарегистрировал в России своего рыжего друга McDonald's зарегистрировал в России товарный знак с клоуном

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак с изображением клоуна, передает РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Компания подала заявку на регистрацию еще в декабре 2024 года, а в 2026 году ведомство приняло положительное решение.

В документах указано, что теперь под этим знаком McDonald's сможет работать в различных направлениях общепита. В перечень услуг вошли рестораны, доставка еды и напитков, кафе быстрого обслуживания и точки быстрого питания.

Ранее McDonald's зарегистрировала в России товарный знак McWrap, следует из данных на сайте Роспатента. Он предназначен для сэндвичей, бургеров, роллов и чизбургеров по 30-му классу МКТУ.

До этого французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L’oreal зарегистрировали в России товарные знаки. Заявки от Celine на регистрацию двух товарных знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в декабре 2025 года.

Кроме того, европейский химический концерн Henkel зарегистрировал в России четыре новых товарных знака. Компания «Хенкель АГ унд Ко» подала заявки на регистрацию в апреле 2025 года. В феврале текущего года Роспатент принял положительное решение. Компания будет продавать в России клей для бытового и промышленного применения.