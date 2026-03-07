Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 07:11

В Иерусалиме прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Иерусалиме на фоне воздушной тревоги

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Взрыв прогремел в районе Иерусалима, пишет французское агентство France-Presse. По его информации, удар произошел на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2. Рейсы на данный момент не отменены, однако посадка временно не производится, пассажиры ждут дальнейших указаний от сотрудников.

До этого стало известно о мощных взрывах в Тегеране. Иранские СМИ писали, что они прогремели в западной части города. Атакам подверглись жилые кварталы, расположенные в этом районе Тегерана, а также международный аэропорт Мехрабад.

Вместе с тем иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Он отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, несмотря на агрессию США и Израиля.

