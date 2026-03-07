Решение президента Молдавии Майи Санду лишить молдавского гражданства ряд приднестровских функционеров — это нарушение прав человека, заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский. По его словам, которые приводит ТАСС, этот шаг показывает истинное отношение молдавских властей к приднестровцам.

Еще свежи в памяти президентские и парламентские выборы в Молдове, когда приднестровцам, имеющим и молдавское гражданство, препятствовали в волеизъявлении. Теперь перешли к лишению гражданства. Это очевидное нарушение прав и свобод человека, согласно всем международным стандартам, включая и европейские нормы, — подчеркнул Красносельский.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон заявлял, что Молдавии нужно срочно начать переговоры с Россией о закупке газа. Причиной он назвал энергетический кризис, который усугубляется ситуацией вокруг Ирана. По его словам, цены остаются нестабильными, а конкуренция за ресурсы только растет. Многие страны уже действуют прагматично, думая о своей выгоде, и Молдавии стоит брать с них пример.