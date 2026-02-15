Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 13:49

В Госдуме раскрыли тайный план Зеленского и Санду

Аршинова: Санду в начале СВО создала с Зеленским план захвата Приднестровья

Майя Санду и Владимир Зеленский Майя Санду и Владимир Зеленский Фото: The Presidential Office Ukraine/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Молдавии Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья, заявила депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ, передает РИА Новости.

Санду с Зеленским с самого начала СВО совместно разработали план захвата Приднестровья в целях присвоения огромного военного арсенала России и промышленных, энергетических предприятий ПМР. <…> Санду уже создала тыловой плацдарм в Молдове для ВСУ Зеленского, НАТО обучает военных Молдовы и поставляет в республику вооружение, — отметила Аршинова.

Она пояснила, что Зеленский таким образом мог бы закрыть потребности украинской армии в вооружении на очень долгий срок, а Санду получила бы возможность продавать электроэнергию, а не покупать ее по завышенным ценам. Депутат также добавила, что НАТО обучает военных Молдавии и поставляет в республику вооружение, а Кишинев уже создал тыловой плацдарм для ВСУ.

Аршинова подчеркнула, что от дестабилизации в регионе с 1992 года удерживают российские миротворцы, назвав эту операцию одной из самых успешных в мире. По ее мнению, мир наступит на Украине без Зеленского, Молдавия будет в безопасности без Санду, а Приднестровье сможет спокойно развиваться.

Ранее бывший молдавский лидер Игорь Додон сообщал, что украинские власти весной 2022 года обсуждали с Санду возможные сценарии силового давления на Приднестровье, однако Кишинев не поддержал эту инициативу. По его словам, Украина была готова участвовать, если бы Молдавия обратилась с соответствующим запросом.

Россия
Госдума
мнения
Молдавия
захват
Приднестровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Французский политик пожалел униженного в Мюнхене Макрона
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.