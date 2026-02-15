Президент Молдавии Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья, заявила депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ, передает РИА Новости.

Санду с Зеленским с самого начала СВО совместно разработали план захвата Приднестровья в целях присвоения огромного военного арсенала России и промышленных, энергетических предприятий ПМР. <…> Санду уже создала тыловой плацдарм в Молдове для ВСУ Зеленского, НАТО обучает военных Молдовы и поставляет в республику вооружение, — отметила Аршинова.

Она пояснила, что Зеленский таким образом мог бы закрыть потребности украинской армии в вооружении на очень долгий срок, а Санду получила бы возможность продавать электроэнергию, а не покупать ее по завышенным ценам. Депутат также добавила, что НАТО обучает военных Молдавии и поставляет в республику вооружение, а Кишинев уже создал тыловой плацдарм для ВСУ.

Аршинова подчеркнула, что от дестабилизации в регионе с 1992 года удерживают российские миротворцы, назвав эту операцию одной из самых успешных в мире. По ее мнению, мир наступит на Украине без Зеленского, Молдавия будет в безопасности без Санду, а Приднестровье сможет спокойно развиваться.

Ранее бывший молдавский лидер Игорь Додон сообщал, что украинские власти весной 2022 года обсуждали с Санду возможные сценарии силового давления на Приднестровье, однако Кишинев не поддержал эту инициативу. По его словам, Украина была готова участвовать, если бы Молдавия обратилась с соответствующим запросом.