Украинские власти весной 2022 года обсуждали с президентом Молдавии Майей Санду возможные сценарии силового давления на Приднестровье, однако Кишинев не поддержал эту инициативу, заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон в интервью РИА Новости. По его словам, Украина была готова участвовать, если бы Молдавия обратилась с соответствующим запросом.

Весной 2022 года, по моей информации, обсуждались варианты давления на Приднестровье. Украинская сторона тогда рассматривала возможность участия, если бы Молдова сама обратилась с такой просьбой, — сказал Додон.

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что молдавские власти сорвали встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя в формате «1+1», которую инициировала ОБСЕ по предложению евроглобалистов. По его мнению, за этим решением стоят западные покровители команды Санду. До этого в МИД Приднестровья отмечали, что Кишинев намеренно избегает прямого диалога.

Кроме того, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что ведомство начало юридическую подготовку к полному выходу страны из СНГ. Речь идет о расторжении трех ключевых документов: учредительного договора Содружества, приложения к нему и устава организации.