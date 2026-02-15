Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 17:17

Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ

Додон: Санду разрывает связи с Россией и СНГ в угоду западным кураторам

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Молдавии Майя Санду разрывает отношения с Россией и СНГ не по объективным причинам, а для того, чтобы показать лояльность западным кураторам, заявил бывший президент республики Игорь Додон. По его словам, которые приводит РИА Новости, нынешнее руководство страны стремится показать, что оно придерживается антироссийской политики.

Никто их не заставляет разрывать отношения с СНГ и с Россией. Они делают это, чтобы понравиться кураторам, чтобы показать, что они самые антироссийские. Власть делает это не исходя из интересов граждан, а ради внешнего имиджа, — пояснил Додон.

Экс-президент обратил внимание, что часть стран Евросоюза продолжают поддерживать торговые отношения с Россией и в 2026 году, в том числе закупая энергоресурсы. Таким образом, подчеркнул он, Молдавия терпит убытки только ради красоты чужих политических проектов.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявляла, что Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

Молдавия
Игорь Додон
заявления
Майя Санду
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского
«Глаза и уши НАТО»: одна из стран ЕС стянула разведчиков к границам России
Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины сотрудников ТЦК
Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты
Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына
Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене
В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений
Скончался французский композитор Мишель Порталь
Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы
В Ереване заявили, что база в Гюмри не гарантирует 100% безопасность страны
Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка
Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине
Россиянин застрял под грудой снега
Самолет с Бастой развернули на полпути
В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз
«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС
На подлете к Москве перехвачены 18 БПЛА
В Волгограде сорвался концерт Лолиты
Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ
Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.