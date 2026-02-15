Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ Додон: Санду разрывает связи с Россией и СНГ в угоду западным кураторам

Президент Молдавии Майя Санду разрывает отношения с Россией и СНГ не по объективным причинам, а для того, чтобы показать лояльность западным кураторам, заявил бывший президент республики Игорь Додон. По его словам, которые приводит РИА Новости, нынешнее руководство страны стремится показать, что оно придерживается антироссийской политики.

Никто их не заставляет разрывать отношения с СНГ и с Россией. Они делают это, чтобы понравиться кураторам, чтобы показать, что они самые антироссийские. Власть делает это не исходя из интересов граждан, а ради внешнего имиджа, — пояснил Додон.

Экс-президент обратил внимание, что часть стран Евросоюза продолжают поддерживать торговые отношения с Россией и в 2026 году, в том числе закупая энергоресурсы. Таким образом, подчеркнул он, Молдавия терпит убытки только ради красоты чужих политических проектов.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявляла, что Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.