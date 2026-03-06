Зеленского высмеяли после его заявлений о готовности помочь США Депутат Бородай назвал трепом слова Зеленского о готовности помочь США с Ираном

Депутат Госдумы Александр Бородай назвал дешевым трепом слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева помочь Соединенным Штатом в операции против Ирана. По его словам, которые приводит РИА Новости, это заявление было сделано, как и большинство других, ради пиара и провокации.

Дешевый треп, как и большинство заявлений Зеленского, они сделаны в целях провокации, пиара. <…> Для того, чтобы оказать существенное давление на такой огромной территории, на такой огромной границе, им надо будет присылать тысячи дроноводов. А эти тысячи дроноводов у них, мягко выражаясь, сейчас заняты, — обратил внимание Бородай.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский отмечал, что Зеленский столкнулся с серьезным кризисом поддержки, поскольку США и ЕС переключили свои ресурсы и внимание на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, потеря фокуса со стороны западных СМИ и политиков лишает Киев того привилегированного статуса главной новости, которым он обладал в предыдущие годы.