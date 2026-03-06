Церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года официально стартовала

В итальянской Вероне стартовала церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Мероприятие проходит в античном амфитеатре «Арена ди Верона».

Российская сборная впервые за 12 лет выступит на Играх с флагом и гимном. Россияне представлены в трех дисциплинах: парасноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

В составе делегации сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. Лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным также поборются за медали.

Ранее президент Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Москва не успела судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов.

До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов. Бойкот не имеет ничего общего со спортом, заключил глава Минспорта. Страны, которые в этом участвуют, занимаются пропагандой, добавил он.