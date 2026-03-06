Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии

Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии, сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (IPC). Состязания стартуют 6 марта. Причины отказа пока не раскрываются.

Как сообщили в пресс-службе IPC, от участия в соревнованиях отказался единственный иранский спортсмен — лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Спортсмен был заявлен на гонки, запланированные на 10 и 11 марта. Таким образом, Иран не будет представлен на зимних Паралимпийских играх в этом году.

Решение было принято в преддверии церемонии открытия, которая состоится 6 марта. Игры продлятся до 15 марта.

Ранее глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что российские военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине, смогут претендовать на участие в будущих Паралимпийских играх. По его словам, правила организации допускают включение таких спортсменов в национальные команды. На текущих Играх российская команда выступит под национальным флагом впервые с 2014 года.