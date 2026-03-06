Италия вызвалась сыграть ведущую роль в будущем процессе восстановления Украины, говорится в заявлении офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обменялись мнениями по урегулированию и обсудили обострение кризиса на Ближнем Востоке.

Важно, чтобы европейские и американские партнеры признавали вклад Европы в мирный процесс, результат которого влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента, — сказано в сообщении.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, во избежание энергетического кризиса. По его мнению, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.