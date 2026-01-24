Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 00:32

Названа сумма, которую Запад планирует потратить на восстановление Украины

Politico: ЕС и США намерены привлечь $800 млрд на восстановление Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз и США планируют привлечь $800 млрд на план по восстановлению Украины, передает Politico. Подчеркивается, что средства будут выделены только после завершения активной фазы конфликта.

Согласно источнику, в течение следующих 10 лет в страну планируется направить не менее $500 млрд частного и государственного капитала. Еврокомиссия также отдельно выделит около €100 млрд на поддержку Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам.

До этого Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. Он посетовал на то, что никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона, пожаловавшись на необходимость «подстраховки» со стороны американского лидера Дональда Трампа. По словам президента, в Европе царят «бесконечные споры и недосказанности», которые мешают ей объединиться для принятия решений.

