Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 05:32

ВСУ атаковали Донецк новейшим дроном США

РИА Новости: ВСУ впервые атаковали Донецк американским дроном Hornet

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины применили ранее не фиксировавшийся в Донбассе тип американского беспилотного летательного аппарата для удара по гражданским объектам в Донецке, передает РИА Новости. Как объяснил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, речь идет об ударном дроне, разработанном при участии американской компании Swift Beat LLC.

ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet. Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки, — сказал Садовник.

Эксперт отметил, что данный БПЛА способен преодолевать расстояние до 145 километров и нести боевую часть массой около пяти килограммов. Ранее подобные аппараты уже замечались в Запорожской области. Однако для Донецкого направления их использование зафиксировано впервые.

Ранее сообщалось, что дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области. Работа по перехвату и ликвидации была проведена 3 марта в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

дроны
ДНР
США
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Меня повязали»: украинку выдворили с Бали за антироссийскую акцию
Создатель ЕГЭ указал на опасность отмены экзамена
Тренер рассказала, как начать ходить с пользой для здоровья
«Не обошлось без последствий»: десятки БПЛА налетели на Ростовскую область
Назван неочевидный продукт, снижающий уровень холестерина
Составлен список стран, где россияне могут отдохнуть вместо ОАЭ
ВС России приготовили в Сумской области ловушку для ВСУ
ВСУ проиграли $3 млн в виде дорогостоящей техники
Онколог раскрыл, куда чаще всего метастазирует рак шейки матки
Нутрициолог рассказала, кому стоит отказаться от кукурузной крупы
Минтруд к 2027 году сократит «неженский» список профессий
Дроны-камикадзе ударили по электропоезду под Брянском
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 марта
Гинеколог рассказала, какие анализы пациенткам пытаются продать под шумок
Три российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов
Мирошник увидел влияние спецоперации США в Иране на украинский конфликт
Названы безопасные средства для дезинфекции детских игрушек
ВСУ атаковали Донецк новейшим дроном США
Названы продукты, которые повышают риск развития инсульта
Кувейт случайно «быканул» на американские истребители
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.