Вооруженные силы Украины применили ранее не фиксировавшийся в Донбассе тип американского беспилотного летательного аппарата для удара по гражданским объектам в Донецке, передает РИА Новости. Как объяснил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, речь идет об ударном дроне, разработанном при участии американской компании Swift Beat LLC.

ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet. Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки, — сказал Садовник.

Эксперт отметил, что данный БПЛА способен преодолевать расстояние до 145 километров и нести боевую часть массой около пяти килограммов. Ранее подобные аппараты уже замечались в Запорожской области. Однако для Донецкого направления их использование зафиксировано впервые.

Ранее сообщалось, что дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области. Работа по перехвату и ликвидации была проведена 3 марта в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.