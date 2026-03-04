«Не обошлось без последствий»: десятки БПЛА налетели на Ростовскую область Слюсарь: строящаяся база отдыха в Ростовской области повреждена при атаке ВСУ

Украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали Ростовскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, несколько десятков дронов были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах, падение обломков повредило строящуюся базу отдыха.

Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого помещения, — указал Слюсарь.

При этом он добавил, что никто из людей не пострадал. Информация об остальных последствиях нападения уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили до этого не фиксировавшийся в Донбассе тип американского беспилотного летательного аппарата для удара по гражданским объектам в Донецке. Как объяснил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, речь идет об ударном дроне, разработанном при участии американской компании Swift Beat LLC.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была сбита над Ростовской областью.