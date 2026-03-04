Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 06:39

«Не обошлось без последствий»: десятки БПЛА налетели на Ростовскую область

Слюсарь: строящаяся база отдыха в Ростовской области повреждена при атаке ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские беспилотные летательные аппараты вновь атаковали Ростовскую область, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, несколько десятков дронов были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах, падение обломков повредило строящуюся базу отдыха.

Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого помещения, — указал Слюсарь.

При этом он добавил, что никто из людей не пострадал. Информация об остальных последствиях нападения уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили до этого не фиксировавшийся в Донбассе тип американского беспилотного летательного аппарата для удара по гражданским объектам в Донецке. Как объяснил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, речь идет об ударном дроне, разработанном при участии американской компании Swift Beat LLC.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была сбита над Ростовской областью.

БПЛА
ВСУ
Ростовская область
базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Создатель ЕГЭ указал на опасность отмены экзамена
Тренер рассказала, как начать ходить с пользой для здоровья
«Не обошлось без последствий»: десятки БПЛА налетели на Ростовскую область
Назван неочевидный продукт, снижающий уровень холестерина
Составлен список стран, где россияне могут отдохнуть вместо ОАЭ
ВС России приготовили в Сумской области ловушку для ВСУ
ВСУ проиграли $3 млн в виде дорогостоящей техники
Онколог раскрыл, куда чаще всего метастазирует рак шейки матки
Нутрициолог рассказала, кому стоит отказаться от кукурузной крупы
Минтруд к 2027 году сократит «неженский» список профессий
Дроны-камикадзе ударили по электропоезду под Брянском
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 марта
Гинеколог рассказала, какие анализы пациенткам пытаются продать под шумок
Три российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов
Мирошник увидел влияние спецоперации США в Иране на украинский конфликт
Названы безопасные средства для дезинфекции детских игрушек
ВСУ атаковали Донецк новейшим дроном США
Названы продукты, которые повышают риск развития инсульта
Кувейт случайно «быканул» на американские истребители
Бизнес-эксперт рассказала, как правильно подобрать букет коллеге
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.