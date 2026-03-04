Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 07:14

Пленный ВСУ признался, что 1,5 года прятался в подвале как гражданский

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рядовой из спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Вячеслав Турбаевский признался, что по прибытии в город Волчанск переоделся в гражданскую одежду. Он 1,5 года прятался в подвале, ожидая прихода российской армии. Как только Турбаевский увидел солдат, он сразу же сдался в плен и попросил вывезти его в Россию, передает ТАСС.

Я закопал оружие, снял форму, надел гражданку и, познакомившись с местным населением, стал дожидаться русских уже в подвалах с местными, которые проживали в городе Волчанске. Получается, полтора года прошло [как я скрывался], — сказал рядовой.

Он добавил, что не собирается возвращаться на Украину. Турбаевский обратился к другим украинским солдатам, призвав «не делать глупостей». Он посоветовал при первой же возможности сдаваться в плен.

Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен на Красноармейском направлении. В селе Гришино сложили оружие бойцы из украинского 425-го штурмового полка «Скала». Четырех военнослужащих этого подразделения оставило собственное командование. Они приняли решение сохранить себе жизнь.

ВСУ
военные
солдаты
пленные
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Ирана раскрыл, как США «подожгли» весь мир убийством Хаменеи
Названы возможные сроки открытия воздушного пространства Катара и Бахрейна
Россияне высказались о легализации онлайн-казино
Стало известно о начале боев за Григоровку под Запорожьем
Узбекистан принял меры после зверского изнасилования девочки
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
Терапевт раскрыла, какую страшную болезнь провоцирует пиво у женщин
Названо число погибших при бомбардировке Израилем пригорода Бейрута
Роскачество определило лучшие розовые вина на рынке
Россиянам напомнили о штрафах за вонь из квартиры
Обновление Windows 11 удалило интернет с компьютеров
В Китае объявили о часе расплаты для Японии за санкции против России
Залп «Града» накрыл ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 4 марта
«По определению»: в РФ предположили, будут ли Москва и Вашингтон друзьями
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 марта: инфографика
ВСУ выпустили по России почти 30 беспилотников за ночь
Психолог рассказала, как избавиться от панических атак
Пленный ВСУ признался, что 1,5 года прятался в подвале как гражданский
В Госдуме обратились к российским олигархам с одним предложением
Звезда шоу «Смертельный улов» умер в море при загадочных обстоятельствах
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.