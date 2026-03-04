Пленный ВСУ признался, что 1,5 года прятался в подвале как гражданский

Рядовой из спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Вячеслав Турбаевский признался, что по прибытии в город Волчанск переоделся в гражданскую одежду. Он 1,5 года прятался в подвале, ожидая прихода российской армии. Как только Турбаевский увидел солдат, он сразу же сдался в плен и попросил вывезти его в Россию, передает ТАСС.

Я закопал оружие, снял форму, надел гражданку и, познакомившись с местным населением, стал дожидаться русских уже в подвалах с местными, которые проживали в городе Волчанске. Получается, полтора года прошло [как я скрывался], — сказал рядовой.

Он добавил, что не собирается возвращаться на Украину. Турбаевский обратился к другим украинским солдатам, призвав «не делать глупостей». Он посоветовал при первой же возможности сдаваться в плен.

Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен на Красноармейском направлении. В селе Гришино сложили оружие бойцы из украинского 425-го штурмового полка «Скала». Четырех военнослужащих этого подразделения оставило собственное командование. Они приняли решение сохранить себе жизнь.