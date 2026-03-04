Зимняя Олимпиада — 2026
Роскачество определило лучшие розовые вина на рынке

Роскачество: в пятерке лучших розовых вин России оказались только сухие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В пятерке лучших розовых вин в России впервые оказались только сухие, сообщили в пресс-службе Роскачества. Эксперты изучили 65 образцов из ключевых винодельческих регионов страны от 57 торговых марок. Речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Севастополе, Дагестане, а также Ростовской, Волгоградской и Самарской областях.

В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны. <...> Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина, — говорится в сообщении.

Большинство участвовавших в исследовании розовых вин преодолели высокую планку качества. Образцы получили оценки «медального уровня», то есть от 81 балла. Вместе с этим Роскачество все же нашло производителей, чьи технологии не достигают требуемого уровня.

Ранее Роскачество разработало новый ГОСТ, который вступит в силу в 2027 году и изменит требования к пиву, включая безалкогольные сорта. В частности, расширяется перечень допустимых видов солода: помимо традиционных ячменного и пшеничного, производители смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие.

