Роскачество определило лучшие розовые вина на рынке

В пятерке лучших розовых вин в России впервые оказались только сухие, сообщили в пресс-службе Роскачества. Эксперты изучили 65 образцов из ключевых винодельческих регионов страны от 57 торговых марок. Речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Севастополе, Дагестане, а также Ростовской, Волгоградской и Самарской областях.

В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны. <...> Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина, — говорится в сообщении.

Большинство участвовавших в исследовании розовых вин преодолели высокую планку качества. Образцы получили оценки «медального уровня», то есть от 81 балла. Вместе с этим Роскачество все же нашло производителей, чьи технологии не достигают требуемого уровня.

