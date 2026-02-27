Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 04:43

Россия впервые получила высшую награду на конкурсе виноделов в Израиле

Российские виноделы получили высшую награду престижного международного дегустационного конкурса Terravino в Израиле. Уточняется, что это произошло впервые, передает РИА Новости.

От России была собрана крупнейшая заявка среди всех стран-участников конкурса — 110 образцов вин от 18 виноделен. Российское вино впервые получило наивысшую награду конкурса Grand Champion Terravino. Им стало Абрау-Дюрсо Brut d'Or Riesling урожая 2022 года,рассказала руководитель маркетинговых проектов Ассоциации виноградарей и виноделов России Оксана Быханова, которая представляла Россию в жюри конкурса.

Ранее поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам 2025 года сократились до минимума с 2016 года. Так, за 12 месяцев РФ приобрела вина у ЕС на €520 млн (47,6 млрд рублей), что на 14% меньше, чем год назад. Причем в декабре поставки сократились в месячном выражении на 24% — до минимальных значений с июня 2025 года €41,6 млн (3,8 млрд рублей).

При этом по итогам января продажи крепкого алкоголя в России прибавили 4,1% год к году и составили 10 млн декалитров, сказано на сайте Росалкогольтабакконтроля. В категории водки рост показал 1,9% (6 млн дал). По данным ведомства, которые приводит «Коммерсант», рост произошел после длительного спада.

Россия впервые получила высшую награду на конкурсе виноделов в Израиле
