Коренной перелом СВО, шок-пророчество Жириновского: что будет дальше

Власть президента Украины Владимира Зеленского терпит системный кризис, теряя поддержку Запада из-за опрометчивых политических решений, Киев ждет коренной перелом в СВО, пророчество скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского о начале третьей мировой войны набирает обороты — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Киев в ловушке: Москва и Будапешт расставили капканы?

Москва и Будапешт общими усилиями смогли поймать Зеленского в настоящий капкан: как только Евросоюз оказался лишен привычных источников энергоносителей, его «четкая дипломатическая позиция» разрушилась, считают авторы Telegram-канала «Конспиролог #1». По их словам, президент Украины с каждым днем теряет все больше союзников, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь ведет дипломатическое наступление — обвиняя украинскую сторону в подрыве «Северных потоков» и остановке «Дружбы». В этом, по мнению инсайдеров, и состоит коренной перелом в СВО.

Как отмечают источники, на этом фоне Киев получает все меньше поддержки от западных партнеров. Так, например, президент США Дональд Трамп буквально забыл о переговорах с Зеленским. Трехсторонняя встреча в Абу-Даби, запланированная на 5–6 марта, была отложена. Агенты Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф начали более активно вести диалог со спецпредставителем президента Российской Федерации Кириллом Дмитриевым в Майами, не уделяя внимания украинским партнерам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, специальный посланник президента США Стив Уиткофф, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Кроме того, по данным Telegram-канала «Легитимный», в Брюсселе поддержали интерес Венгрии к нефтепроводу «Дружба», так как боятся еще большего развития энергетического кризиса. Как сказано в материале, на Зеленского в скором времени начнут давить и из Евросоюза.

«ЕС начнет ощущать на себе крупный дефицит газа и нефти к осени, что угрожает Европе ростом инфляции и экономическим/ресурсным кризисом. Усилится дефицит вооружения (в первую очередь ПВО), что поднимет цены на них на 20–40%, а это будет означать, что Киеву война начнет обходиться дороже, а денег будет все меньше у ЕС на поддержку Украины. И да, европейцы уже не могут закрыть все потребности Украины в ракетах ПВО. Дефицит ПВО намечается на лето, как раз на это время намечаются самые активные боевые действия на фронте (наступления)», — пишет «Легитимный».

В МО РФ данную информацию не комментировали.

Власть Зеленского на грани краха: почему Европа просит Россию быть беспощадной?

Положение Зеленского скверно как никогда, считают авторы Telegram-канала «Картель». По их словам, власть в Киеве переживает системный кризис, а западная поддержка, которую получила Украина в начале СВО, тает на глазах, в том числе из-за безрассудных решений президента страны.

Авторы публикации привели в пример ситуацию вокруг условия Международного валютного фонда, необходимого к выполнению для передачи Украине нового транша. В частности, речь идет о проекте повышения налогов, иначе дальнейшее кредитование окажется под угрозой, уточнил источник.

«При этом в самом парламенте начался открытый саботаж: депутаты отказываются голосовать, демонстрируя недовольство действиями президента. Представитель МВФ Присцилла Тоффано прямо заявила о своей обеспокоенности ситуацией, а миссия фонда срочно направляется в Киев, чтобы „разруливать“ кризис на месте», — описывает ситуацию «Картель».

Между тем мировое сообщество также не оставляет без внимания проблемы Киева. В частности, немецкий блогер-миллионник, предприниматель и хакер Ким Дотком в соцсети Х призвал Евросоюз ввести санкции против Украины. Он указал, что Зеленский угрожал Орбану и его семье.

Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дотком также напомнил, что Россия настаивала на нерасширении НАТО на восток, однако столкнулась с нарушением Минских соглашений, поэтому имеет право на ответные шаги. Блогер призвал отправить «тактическую ядерную ракету на „Орешнике“ в Северное море».

Между тем российские власти всерьез обсуждают вопрос об ударе новейшим комплексом по украинским подземным газовым хранилищам, утверждает Telegram-канал «Разведчик». Вскоре Генштаб ВС РФ может получить конкретные целеуказания, выразил уверенность источник. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До третьей мировой осталось недолго: что предсказывал Жириновский?

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал архивное видео с Владимиром Жириновским, где основатель ЛДПР излагал свой прогноз о начале третьей мировой войны в 2027 году. Запись сделана примерно шесть лет назад, но именно сейчас она набирает миллионы просмотров в Сети.

Жириновский объяснил свою логику предельно четко: США сдают позиции, Европа «состарилась» и хватается за последний шанс, а Китай боится брать на себя роль мирового гегемона.

«Почему я взял 2027 год? Поскольку все-таки нужна подготовка», — констатировал депутат.

По его мнению, к 2027 году накопившиеся противоречия между мировыми центрами силы созреют для силового разрешения. А для Европы настанет последний шанс удержаться на плаву.

По мнению политика, удар может быть нанесен с южного направления и последствия будут катастрофическими для одной из стран Европы. Между тем аналитики соотносят это предупреждение с напряженностью на Балканах, в Сербии или вокруг Приднестровья, однако лидер ЛДПР не назвал источник главной ракеты и не уточнил, какая именно страна пострадает.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как считал Жириновский, война будет не глобальной, а локальной, но с применением принципиально нового типа вооружений.

«Это будет не всемирная ядерная война, локальная, с применением самого мощного оружия, которое, возможно, можно будет считать еще сильнее, чем ядерное оружие. Это будет гипероружие», — предупредил политик.

Что именно подразумевалось под «гипероружием», Жириновский тоже не пояснил, но намекнул на технологии, способные одним ударом менять расстановку сил. Эксперты предполагают, что речь может идти о принципиально новых видах вооружений, основанных на неизвестных ранее физических принципах.

