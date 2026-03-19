Почти 200 БПЛА, голодные украинцы, террористы: ВСУ атакуют РФ 19 марта

Почти 200 украинских беспилотников уничтожены над территорией России за прошедшие сутки. В Краснодаре дроны повредили жилые многоэтажки, под Севастополем погиб мирный житель. Из-за обстрелов Энергодара город полностью остался без электричества, также блэкаут зафиксирован на Херсонщине. ФСБ задержала пятерых террористов, работавших по заданию спецслужб Украины. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 200 БПЛА удалось ликвидировать в небе над Россией

За прошедшие сутки в небе над Россией были уничтожены 198 украинских беспилотников. В период с 09:00 до 14:00 были сбиты 28 дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно данным оборонного ведомства, все аппараты относились к типу самолетных.

В Минобороны уточнили, что наибольшее число БПЛА в этот период нейтрализовали над территорией Краснодарского края — 13 единиц. Еще три дрона ликвидированы в небе над Ставропольским краем и два — над Крымом. Кроме того, семь беспилотников уничтожены над Азовским морем и три — над Черным.

В течение следующих шести часов силы ПВО перехватили 32 украинских БПЛА, рассказали в Минобороны. Там добавили, что по 13 дронов сбили над территориями Кубани и Крыма и по три — над Адыгеей и Черным морем.

ПВО РФ Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

За ночь российские регионы были атакованы 138 украинскими беспилотниками, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 40 и 35 БПЛА сбили над Краснодарским краем и Крымом соответственно. Также 28 дронов перехватили над Ставропольским краем, 18 — над Азовским морем, семь — над Черным. Еще восемь «птичек» удалось нейтрализовать над Курской областью, два — над Ростовской, уточнили в министерстве.

Многоэтажки повреждены при атаке на Краснодар

БПЛА упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов. По его информации, фрагменты дрона повредили остекление квартир в двух корпусах.

«По предварительной информации, пострадавших нет, во дворе дежурит машина скорой помощи. На месте работают специальные и оперативные службы», — отметил Наумов.

Он добавил, что ночная атака ВСУ на Краснодар привела к частичному разрушению 11 квартир в четырех многоэтажках. В частности, уточнил Наумов, из-за падения фрагментов БПЛА оказались выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады.

«Осколки и небезопасные части конструкций уже убраны. Окажем жителям необходимую помощь», — написал мэр.

Наумов сообщил, что пострадавших нет. В Минобороны информацию не комментировали.

Балкон в многоэтажном жилом доме в Краснодаре, поврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ

ВСУ попытались ударить по промзоне на Ставрополье

Жительница Кочубеевского округа пострадала при падении осколков беспилотника на ее дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. С ней работают медики. Несмотря на то что важная инфраструктура не пострадала, атака, по его словам, привела к разрушениям в жилом секторе.

«В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы приступают к устранению последствий. В местах падения обломков БПЛА работают соответствующие ведомства», — написал Владимиров.

Также дроны атаковали промзону в Невинномысске, сообщил губернатор. По его информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Минобороны не комментировали информацию губернатора об атаках ВСУ на Ставрополье.

БПЛА вызвали несколько пожаров в Крыму

Силы Черноморского флота и средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Севастополем, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Предварительно, никто из людей не пострадал.

«От упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парка Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов», — уточнил политик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе мыса Фиолент при атаке дронов загорелся частный дом, добавил Развожаев. Возгорания зафиксировали также на одном из промышленных предприятий около Фиолентовского шоссе, констатировал он.

Также Развожаев сообщил о гибели мирного жителя: в момент атаки он находился в одном из частных жилых домов в СНТ.

«По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести», — добавил он.

Политик отметил, что несколько жилых домов на улице Вакуленчука получили повреждения: там выбило окна, осколками БПЛА посечены восемь автомобилей. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Энергодар остался без электричества из-за обстрелов

Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Пухов. По предварительным данным, произошло полное отключение электроснабжения. К утру 19 марта энергетики почти завершили ремонтные работы, началось поэтапное подключение микрорайонов города, отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, в результате атаки ВСУ на подстанцию в Запорожье свыше 51 тысячи жителей Херсонской области остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Без света остаются Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа — всего 53 населенных пункта. 27 социально значимых объектов переведены на резервные источники питания», — написал Сальдо.

Мирный житель пострадал в Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Купино Шебекинского округа.

«От детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму. На месте атаки посечены осколками два легковых автомобиля и автобус», — уточнил он.

Солдаты ВСУ голодают в Запорожье

Солдатам ВСУ в Запорожской области нечего есть, поэтому они работают из последних сил, следует из записи радиоперехвата переговоров военных. На ней зафиксировано, как находящийся на позиции боец доложил командиру, что люди теряют сознание от голода.

«Еще контузило нас, что в ушах гудит», — сказал он.

Командир в ответ лишь уточнил, когда они последний раз получали провизию.

Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пятеро подозреваемых в теракте задержаны в Херсонской области

Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали пять человек, причастных к организации и совершению теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева в октябре 2025 года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Правоохранители установили, что задержанные в Херсонской области граждане России и Украины готовили новые теракты по заказу украинских спецслужб. У подозреваемых изъяли взрывчатку и восемь автоматов Калашникова.

«Один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя в соответствии с их инструкциями, получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которые были переданы ему с использованием БПЛА», — добавили в ФСБ.

Для совершения преступления фигурант привлек нескольких своих знакомых. Бомба была установлена на входе в административное здание, взрыв убил не только главу Совета депутатов, но и ранил двух женщин. Целью теракта было запугивание мирного населения, сказал подозреваемый на допросе.

