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13 июня 2026 в 07:04

«Глубокие проблемы»: Мендель обнародовала жуткий секрет Зеленского

Мендель заявила, что Зеленский хочет отвлечь внимание от проблем на Украине

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский всеми доступными способами пытается отвлечь общественное внимание от внутренних проблем Украины, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети X. По ее словам, в политических кругах страны все активнее обсуждается тема проведения выборов.

Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция, — подчеркнула Мендель.

Она также указала, что показатели рейтинга доверия, которые транслирует офис президента, не соответствуют действительности. По ее оценке, несмотря на все пиар-усилия, происходящее свидетельствует об одном: Зеленский находится в отчаянном положении.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента сообщала, что Украина вряд ли сумеет в короткие сроки создать собственный аналог зенитного ракетного комплекса Patriot. Она напомнила, что Зеленский уже обещал разработку ядерной программы и выпуск 4 млн дронов в год, однако ни то ни другое так и не было реализовано.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Юлия Мендель
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