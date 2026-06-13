Зеленский не стал защищать свою квартиру в Крыму

Зеленский не стал защищать свою квартиру в Крыму Константинов: Зеленский не оспорил решение о национализации крымской квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимал попыток оспорить решение о национализации его квартиры в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, недвижимость была продана на аукционе за 44,3 млн рублей.

В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было, — сказал Константинов.

Квартира площадью 119,5 кв м. была национализирована в мае 2023 года. Крымский парламент с осени 2022 года национализирует имущество лиц, связанных с Киевом. Средства от продажи направляются на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.

Ранее сообщалось, что Республика Крым от продажи имущества, национализированного у украинских олигархов, получила 13 млрд рублей. Константинов объяснял, что еще 1,4 млрд рублей поступило от аренды этих объектов. Всего национализировано более 6 тыс. объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам. Кроме того, после национализации многие предприятия вышли из тени, начали платить налоги и получили импульс для развития.