Шоколад в России может резко подорожать: при чем тут Ормуз, как запастись

Шоколад в России может резко подорожать: при чем тут Ормуз, как запастись

По прогнозу индонезийского экономиста из Центра экономических и правовых исследований (CELIOS) Виллиуса Прадойоно, блокировка Ормузского пролива спровоцирует резкий скачок цен на какао-бобы. Это в свою очередь уже в ближайшие месяцы может привести к глобальному подорожанию шоколада и кондитерских изделий. Стоит ли запасаться любимым лакомством прямо сейчас и действительно ли шоколад вырастет в цене — в материале NEWS.ru.

Что происходит со стоимостью какао-бобов

По прогнозу Прадойоно, из-за роста транспортных и страховых расходов стоимость какао в июне увеличится на 18,53%. Индонезийские власти уже подтвердили, что базовая экспортная цена на какао-бобы вырастет в июне на указанный процент по сравнению с предыдущим периодом и достигнет $3511 за тонну.

Стоит отметить, что сырье дорожает не первый год. В 2024 году цены на какао-бобы взлетели на 206%. Основной причиной тогда называли низкий урожай в Кот-д'Ивуаре и Гане, на долю которых приходится 60% мирового производства. Урожай пострадал из-за неблагоприятных погодных условий и массового заболевания какао-деревьев.

В декабре 2024 года цены на какао-бобы достигли исторического пика — $12 тысяч за тонну. С мая 2025 года начался постепенный спад, и в конце января 2026 года стоимость впервые за два года опустилась ниже отметки $4700. По состоянию на 10 июня биржевые цены на какао составляют $3903 за тонну.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как перекрытие Ормузского пролива повлияет на цены

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк считает, что ситуация вокруг Ормузского пролива вряд ли окажет стратегическое влияние на розничные цены на шоколад в России.

«Ключевой аргумент: основные маршруты поставок какао из Кот-д'Ивуара и Ганы в Европу и Россию напрямую не затрагивают Ормузский пролив. Африка отгружает сырье преимущественно через Атлантику», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Экономист экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев также полагает, что в ближайшей перспективе из-за закрытия пролива шоколадная продукция не подорожает. По его мнению, это заявление — скорее популистское или намеренно тревожное, сделанное для раскачки рынка. Предпосылок для резкого скачка цен на какао-бобы из-за перекрытия пролива нет, подчеркнул собеседник NEWS.ru. Другое дело, что подорожала нефть, а значит, выросла и стоимость транспортировки.

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Крупные кондитерские фабрики, как правило, закупают какао-бобы на год вперед. Поэтому дефицита сырья нет, предприятия работают в штатном режиме», — отметил Белхароев.

По его словам, текущие закупочные цены на какао-бобы сильно отличаются от прежних: ранее сырье приобретали по более высокой стоимости. Следовательно, в ближайшее время повышения цен на шоколадную продукцию из-за подорожания сырья не ожидается.

Почему на самом деле дорожает какао

Илья Березнюк считает, что потенциальное удорожание какао-бобов может произойти скорее через рост энергетических издержек, стоимости фрахта и страховых премий на глобальном рынке, а не из-за перекрытых маршрутов доставки. По мнению аналитика, серьезного скачка цен на шоколад в России из-за этой ситуации ждать не стоит, поскольку текущее мировое предложение какао остается достаточным.

«Рынок восстановился после засухи и болезней в основных странах-производителях. Более того, некоторые прогнозы говорят о мировом профиците какао в 287 тысяч тонн в текущем сезоне, что также будет сдерживать ценовой рост», — резюмировал Березнюк.

Тем не менее Хаджимурад Белхароев допустил, что цены все же могут подрасти за счет удорожания транспортировки, складских помещений, роста заработной платы и налогов. Вот эти факторы — реальные, в отличие от гипотетического влияния Ормузского пролива.

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