Какие бренды могут уйти с рынка РФ и вернуться в 2026-м: составили список

Больше десятка брендов могут уйти с рынка РФ в 2026 году. По данным консалтинговой компании CMWP, в процессе закрытия сетей находятся в том числе российские фэшн-марки. Стоит ли ждать роста цен, какие западные компании готовы вернуться — в материале NEWS.ru.

Какие бренды закрываются и кто уже свернул работу

По информации CMWP, в текущем году российский рынок, вероятно, покинут порядка 13 торговых марок. Некоторые из них уже прекратили работу физических точек.

Аналитики исключили из мониторинга профильные сегменты (автомобили, медицинские изделия) и ресторанный бизнес, сосредоточившись на товарах массового спроса.

Согласно данным CMWP, на финальной стадии закрытия розничных сетей находятся несколько компаний. В сфере моды это отечественные марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также немецкий бренд Bugatti. В сегменте детских товаров прекращает работу сеть Orby, тогда как Pelican практически полностью ушел в интернет-торговлю — на сегодняшний день функционирует лишь одна его офлайн-точка. Ранее в СМИ появлялась информация о планах по уходу с рынка российских фэшн-брендов Modis, Zenden и Kovik.

В частности, в марте подала на банкротство сеть магазинов одежды Мodis. Сейчас в России все еще открыты десятки магазинов бренда. Сайт компании не работает, однако ее продукцию можно приобрести на крупнейших маркетплейсах страны.

Также сообщалось, что бренд одежды Gloria Jeans в течение 2026 года закроет около 150 магазинов.

Как уход брендов отразится на покупателях

По словам бизнес-аналитика, эксперта по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Виталия Лавриновича, возможный уход 13 брендов в 2026 году — не разовое явление, а продолжение затяжной перестройки рынка, начавшейся в 2022-м.

Для потребителя это означает в первую очередь сокращение привычного выбора в среднем сегменте, особенно в fashion.

Некоторые бренды не исчезают полностью, а уходят в онлайн или сокращают офлайн-точки, как произошло с Pelican. Это делает покупки менее удобными и снижает «эмоциональную» ценность ретейла — возможность примерить, потрогать товар и получить удовольствие от прогулки по магазину, отметил эксперт.

При этом Лавринович подчеркнул, что рынок не пустеет, а трансформируется.

«Освобождающиеся ниши активно занимают локальные игроки и новые бренды, часто с более простой бизнес-моделью и меньшими издержками. Также продолжает работать механизм параллельного импорта, который частично возвращает привычные товары, но уже по другой цене и без гарантий официального сервиса», — сказал он.

Приведет ли уход брендов к росту цен на товары

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Лавринович считает, что снижение конкуренции на фоне ухода игроков с большой вероятностью приведет к росту цен у оставшихся брендов или к ухудшению качества за те же деньги. Потребительский выбор сужается, и у тех, кто остается, появляется больше возможностей диктовать условия, подчеркнул он.

Однако аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов придерживается другой точки зрения. По его словам, в отличие от 2022 года, когда зарубежные бренды уходили по внешнеполитическим причинам, сейчас речь идет о компаниях, которые не выдержали охлаждения спроса и не смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям.

«Преобладающая часть аудитории уже давно сместила покупательские предпочтения в пользу крупных маркетплейсов, где выше ценовая конкуренция и удобство. То есть потребители проголосовали рублем за более доступные или удобные форматы», — отметил Магомедов.

По его оценке, в среднесрочной перспективе рост цен из-за ухода ряда брендов маловероятен.

«Российский потребитель крайне чувствителен к ценам, и способность предложить лучшее качество за свои деньги остается главным конкурентным преимуществом», — отметил эксперт.

Какие западные бренды могут вернуться в Россию

Тема, связанная с возвращением западных брендов на российский рынок, — одна из самых обсуждаемых. По мнению Лавриновича, это скорее вопрос не желания, а условий.

По его словам, отдельные международные компании сохраняют юридическое присутствие в России или регистрируют товарные знаки, оставляя себе возможность вернуться при изменении ситуации.

«В теории первыми могут вернуться массовые и премиальные бренды с высокой узнаваемостью, для которых российский рынок был значимым по объему продаж», — сказал собеседник.

Однако на практике это будет происходить точечно и постепенно, а не в формате массового возвращения, пояснил он.

«Каждая компания будет принимать решение исходя из собственных экономических расчетов, логистических возможностей и оценки политических рисков», — добавил Лавринович.

В марте 2026 года компания Nike продлила в России действие товарного знака на свой логотип — до января 2036-го. Visa подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков 25 марта 2026 года. PepsiCo, которая фактически не уходила из страны (марки «Чудо», «Домик в деревне», «Ламбер» и «Агуша»), подала заявки на регистрацию 10 товарных знаков, включая бренды чипсов и фирменный логотип.

L'Oreal в начале 2026 года зарегистрировала в России пять новых товарных знаков, включая Lancome, Essie и «Мэйбеллин». Prada оформила права на новый товарный знак Luna Rossa, который будет действовать до марта 2035-го. Uniqlo зарегистрировала в России товарный знак Powder Feel до 2035 года для продажи одежды, обуви и головных уборов.

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia. Hyundai изучает возможность возвращения на российский рынок. Американский Ford подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России.

Кроме того, в последние месяцы свои права на товарные знаки продлили или зарегистрировали Rolex, Apple, Puma, Hugo Boss, Victoria's Secret и Warner Bros.

Регистрация товарных знаков — это не гарантия скорого возвращения в РФ. Но массовый характер таких действий компаний говорит о том, что они сохраняют за собой право возобновить деятельность в нашей стране при изменении условий.

