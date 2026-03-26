Четыре фешен-бренда покидают российский рынок Хакбердиева: Kovik, Zenden, Modis и Les Benjamins заявили об уходе с рынка РФ

Сразу несколько игроков заявили о прекращении или приостановке работы на российском рынке одежды и обуви в 2026 году, рассказала в беседе с ТАСС региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, среди них как иностранные марки, так и российские бренды, столкнувшиеся с финансовыми трудностями.

В 2026 году об уходе объявили несколько брендов одежды и обуви: Les Benjamins (фешен, Турция), Kovik, Zenden и Modis (все фешен, РФ), связав это с финансовыми трудностями. Также порядка 150 магазинов может закрыть Gloria Jeans, — рассказала она.

При этом, по словам эксперта, полностью рынок покинул только Les Benjamins. Kovik перешел в онлайн-формат, Modis ищет варианты остаться, а Zenden официально заявил, что не хочет закрываться и увольнять сотрудников, но вынужден считаться с текущей конъюнктурой. Что касается Gloria Jeans, то ретейлер будет прекращать аренду по мере истечения договоров с владельцами торговых центров.

Ранее стало известно, что в Подмосковье будут продвигать региональные бренды и развивать креативную индустрию. За 2025 год выручка таких предприятий достигла 350 млрд рублей. Как отмечают местные власти, индустрия показывает ускоренный рост.