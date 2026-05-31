«Пиар»: визиту изгнанного принца Ирана Пехлеви в Одессу нашли объяснение

Изгнанный наследный принц Ирана Реза Пехлеви посетил Одессу ради пиара, заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что представляющий несуществующее государство политик приехал в Украину для продвижения своей персоны.

По мнению Перенджиева, Пехлеви, выступая лидером иранской оппозиции, оценивает возможность участия в западных проектах по созданию антирусской Одессы и получению официального штаба на Черном море. Эксперт полагает, что визит иранца направлен на повышение его значимости в глазах потенциальных спонсоров.

Он, наверное, хочет показать, что такой смелый и находится чуть ли не в зоне боевых действий, не боится того, что попадет под удар, — объяснил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Реза Пехлеви приехал в Одессу. Наследник последнего шаха Ирана прибыл для участия в Черноморском форуме по безопасности, который организует украинский депутат Алексей Гончаренко.

До этого Пехлеви в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) призвал Европу к крестовому походу против Ирана. Блогеры вывели его на откровенный разговор после того, как представились советниками канцлера Германии Фридриха Мерца.