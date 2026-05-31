ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 01:23

«Осознает приближение чего-то»: состояние Зеленского напугало Запад

Дэвис: Зеленского напугало предупреждение России об ударах возмездия

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский испугался предупреждения России о новых ударах возмездия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своих социальных сетях. По словам эксперта, это заметно по языку тела украинского политика и по его изменившейся риторике.

Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то, — уточнил специалист.

Последние предупреждения Москвы, особенно заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, говорят о том, что Украину ждут очень опасные времена. Заявления начали звучать после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (погиб 21 человек) Россия нанесла ответный удар ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». МИД РФ предупредил, что армия будет последовательно бить по центрам принятия решений в Киеве, и призвал дипломатов покинуть город.

Ранее Зеленский заявил, что провел «специальное совещание» по дальнейшим действиям Киева. Глава государства отметил, что после него начнутся некие «важные переговоры». Участие во встрече приняли глава офиса президента Кирилл Буданов, министр энергетики Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
испуг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.