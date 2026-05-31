«Осознает приближение чего-то»: состояние Зеленского напугало Запад

Президент Украины Владимир Зеленский испугался предупреждения России о новых ударах возмездия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своих социальных сетях. По словам эксперта, это заметно по языку тела украинского политика и по его изменившейся риторике.

Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то, — уточнил специалист.

Последние предупреждения Москвы, особенно заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, говорят о том, что Украину ждут очень опасные времена. Заявления начали звучать после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (погиб 21 человек) Россия нанесла ответный удар ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». МИД РФ предупредил, что армия будет последовательно бить по центрам принятия решений в Киеве, и призвал дипломатов покинуть город.

Ранее Зеленский заявил, что провел «специальное совещание» по дальнейшим действиям Киева. Глава государства отметил, что после него начнутся некие «важные переговоры». Участие во встрече приняли глава офиса президента Кирилл Буданов, министр энергетики Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.