31 мая 2026 в 01:58

Стало известно о ходе разбирательства с Прибалтикой по правам россиян

Обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в Международном суде ООН подходит к концу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Поводом для обращения Москвы стал отказ балтийских республик прекратить политику ущемления прав русскоязычных.

В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, — уточнила дипломат.

В частности, в этих государствах последовательно запрещают использовать русский язык и преследуют несогласных с такой политикой. Захарова уточнила, что, если прибалтийские страны не изменят свою политику, Москва намерена добиваться справедливости в суде. Международный суд ООН в Гааге специализируется на разрешении юридических споров между государствами.

Ранее многие эксперты выразили мнение, что рассмотрение иска России в Международном суде ООН может растянуться на несколько лет. Однако это позволит привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме.

