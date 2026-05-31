В Европе заявили о бессилии Прибалтики против дронов Украины

Аналитик Боссхард: страны Балтии не смогут закрыть небо для дронов Украины

Страны Балтии не смогут остановить запуск украинских дронов по территории России с использованием их воздушного пространства, заявил ТАСС бывший советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Он считает, что действия президента Украины Владимира Зеленского создают проблемы даже для самых лояльных сторонников.

Военный эксперт добавил, что на данный момент Украина не получила от стран Прибалтики ничего, кроме риторической поддержки. Боссхард выразил уверенность в том, что Латвия, Эстония и Литва не смогут воспрепятствовать использованию своего воздушного пространства для беспилотников Украины. Он также отметил, что Киев более десяти лет пытается привлечь к конфликту больше государств, включая открытие второго фронта в Прибалтике или Беларуси.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником, который румынский истребитель F-16 сбил над территорией страны Балтии. Он отметил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.

