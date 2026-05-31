Насиловал пожилых на кладбище: маньяк-олигофрен годами кошмарил Тулу

В Туле маньяк насиловал и зверски убивал женщин в возрасте. Отсидев тюремный срок, он вновь принялся за старое и стал нападать на пенсионерок на городском кладбище. Как сыщики задержали преступника, что о нем известно, какой приговор вынес суд — в материале NEWS.ru.

Что известно о первой серии нападений тульского маньяка

Первое убийство в Туле произошло в конце 1989 года. Жертвой душегуба стала 55-летняя работница местного мукомольного предприятия Валентина Мухина. Маньяк изнасиловал женщину и ударил ее камнем по голове.

В ноябре 1990 года была убита 55-летняя местная жительница Альбина Болдырева. Маньяк напал на женщину с ножом, когда она возвращалась с работы, изнасиловал и добил.

Третьей жертвой преступника стала 52-летняя женщина. 23 марта 1991 года маньяк подкараулил ее возле железнодорожных путей в окрестностях мукомольного завода. Надругавшись над тулячкой, он несколько раз ударил ее самодельным ножом. Потерпевшая умерла через два дня в больнице.

Когда началась вторая серия убийств женщин в Туле

Через семь лет в Туле произошла очередная серия убийств. Преступник стал нападать на пожилых женщин на кладбище.

19 августа 1998 года 80-летняя Анастасия Сазыкина пришла на могилу родственников, где ее поджидал маньяк. Он изнасиловал женщину и забил до смерти обрезком трубы.

11 октября 1998-го маньяк расправился с 72-летней Верой Евпловой. Извращенец надругался над женщиной и забил ее до смерти лопатой. В морге погибшую опознали лишь по одежде.

30 октября 1998 года преступник напал на 86-летнюю местную жительницу Клавдию Власову. Изнасиловав свою жертву, маньяк заколол ее до смерти зонтом и украл небольшую сумму денег.

Сергей Цуканов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

16 ноября 1998 года насильник убил 65-летнюю Надежду Романову, которая пришла на кладбище вместе с родственниками. Это произошло в тот момент, когда женщина ненадолго покинула близких, чтобы навестить могилу подруги.

В конце марта 1999-го маньяк расправился с 67-летней тулячкой Ларисой Голубковой, которая была подругой его матери. В тот день преступник вместе с родителями присутствовал на поминках сына Голубковой. Через несколько часов после траурного обеда он вернулся к пенсионерке и потребовал водки. Получив отказ, изувер изнасиловал женщину и искромсал ее ножом. Затем нападавший попытался поджечь дом, но у него ничего не вышло.

Как сыщики задержали тульского маньяка

В 1991 году у милиции появился портрет преступника. Его внешность описала перед смертью одна из пострадавших. Кроме того, приметы садиста вспомнила выжившая женщина, которая смогла от него отбиться. Во время потасовки маньяк потерял самодельный нож, который стал важной уликой.

Оперативники начали проверять работников предприятий. Они узнали, что на одном из заводов незадолго до преступлений в марте 1991-го к рабочим обратился мужчина с просьбой помочь сделать нож из арматуры и заточки.

Во время проверки лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве и состоящих на учете у психиатров, сыщики обратили внимание на 18-летнего туляка Сергея Цуканова. Они обнаружили его карту в местном психоневрологическом диспансере. Молодой человек частично соответствовал описаниям нападавшего, составленным со слов жертв. Рабочие утверждали, что сделали ему нож.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Цуканова задержали в августе 1991 года, через пару месяцев после того, как он окончил школу. Вскоре он признался в преступлениях. Несмотря на то что у молодого человека были проблемы с психикой, его отдали под суд. Цуканова приговорили к 10 годам колонии.

Столь мягкое наказание было связано с тем, что он убивал и насиловал женщин, не достигнув 18-летия. Назначенный срок был максимально суровым для малолетнего преступника.

Что известно о жизни тульского маньяка Цуканова до убийств женщин

Цуканов родился 22 июня 1973 года в Туле. Он рос в неблагополучной семье — его отец много пил и сидел в тюрьме. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», будущий убийца проживал в одной комнате с родителями и бабушкой. Последняя часто провоцировала бытовые конфликты, из-за чего у внука появилась ненависть к женщинам в возрасте.

«С детства мне нравился вид крови. Я обожал фильмы с обилием драк, жестокости, агрессии. Вид крови меня возбуждал. Чтобы достичь возбуждения, я часто наносил себе порезы на руках. Иногда у меня случались периоды апатии. Мне казалось, что окружающие меня ненавидят, особенно бабка со стороны отца. Мне казалось, что она колдует на меня, делает мне плохо», — говорил Цуканов психиатрам.

Одно время молодой человек оказывал знаки внимания однокласснице и домогался ее, но девушка его отвергла. В 1988 году он напал в школьном туалете на завуча, попытавшись ее изнасиловать.

«Я сначала решил просто отомстить ей за двойку, которую она мне поставила, а потом увидел ее зад, как у бабки, и решил изнасиловать. Потом часто видел эротические сны про изнасилование старых женщин. Появились сексуальные фантазии на эту тему», — рассказывал Цуканов на допросе.

Сергей Цуканов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

После этого молодого человека поставили на учет к психиатру, который выявил у него олигофрению в степени легкой дебильности. При этом врач разрешил Цуканову продолжить учебу в обычной школе.

Что стало с тульским маньяком после приговора суда

Попав в колонию, Цуканов вел себя как примерный заключенный. Он отучился на столяра и работал на тюремном производстве. Не получив замечаний от администрации колонии, убийца вышел по УДО в начале 1998 года. В общей сложности он отсидел шесть с половиной лет вместо десяти.

Затем Цуканов вернулся в Тулу, устроился на работу и познакомился с девушкой Оксаной. Тем не менее он прожил с ней недолго, потому что его не привлекали молодые девушки. «Видно, с Оксаной у него не заладилось. Как ни глянешь — или он смотрит телевизор, а она спит, или наоборот. Мы их и в постели-то вместе не видели — а разве так себя молодые ведут?» — рассказывал отец убийцы журналистам в конце 1990-х.

Расставшись с подругой, Цуканов запил. С лета 1998 года он стал нападать на пожилых женщин, за что получил прозвище Кладбищенский Маньяк.

Как маньяка Цуканова задержали во второй раз

После убийства Романовой работники кладбища обратили внимание на странного молодого человека в брюках, долго сидевшего по колено в грязи. Когда один из могильщиков обнаружил труп в том месте, откуда шел Цуканов, его попытались догнать, но он скрылся.

Оперативники составили фоторобот преступника и стали отрабатывать ранее судимых и людей с психическими отклонениями. В их число попал Цуканов, но он не был похож на портрет убийцы. Кладбищенские работники не разглядели его в деталях и описали формально. Когда сыщики проверяли Цуканова на причастность к убийствам, он все отрицал. При этом свидетели не были уверены, что видели именно его, поэтому мужчину отпустили. Цуканов затаился на несколько месяцев, понимая, что является одним из подозреваемых.

Сергей Цуканов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Оперативники задержали маньяка на следующий день после убийства Голубковой благодаря показаниям родственников погибшей. Цуканов угрожал им ножом и чуть не спалил дом.

Что стало с убийцей-геронтофилом из Тулы после задержания

Цуканов сознался в серии убийств пожилых женщин. Он утверждал, что во время нападений терял над собой контроль. Анализы ДНК подтвердили его причастность к преступлениям. При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Это означало, что во время расправ Цуканов не мог осознавать общественную опасность своих действий.

В 2000 году суд освободил маньяка от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение. По последним данным, он содержится в психиатрической клинике Орла.

Читайте также:

Обнаженный труп с кляпом во рту: маньяк-«лифтер» убил трех девушек

Предлагал кинороли, насиловал, убивал: как «режиссер» держал в ужасе Москву

Кровь на квитанциях: маньяк-убийца маскировался под рабочего «Ленэнерго»