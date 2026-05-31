ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 01:01

В Армении почтили память погибших в Старобельске студентов

В Армении состоялись панихиды по погибшим в Старобельске учащимся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Армении отслужили панихиду в память о погибших в результате трагедии в Старобельске, где под удар ВСУ попал колледж, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване. Богослужения, посвященные погибшим студентам, прошли в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви 30 мая, в Троицкую родительскую субботу.

Состоялись заупокойные богослужения по невинно погибшим в результате подлой террористической атаки боевиков киевского режима студентам колледжа в Старобельске, — сказано в публикации.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что после теракта в Старобельске над президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками нависла опасность. Каждый член украинского правительства считается соучастником преступлений против человечности.

До этого посол РФ Сергей Гармонин заявил, что властям Швейцарии не хватило мужества выразить России соболезнования в связи событиями в Старобельске, дипломаты ограничились частной беседой. Швейцарская сторона также выразила обеспокоенность «эскалацией» и применением ракет «Орешник».

Страны СНГ
Армения
Старобельск
панихиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.