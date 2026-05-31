В Армении почтили память погибших в Старобельске студентов В Армении состоялись панихиды по погибшим в Старобельске учащимся

В Армении отслужили панихиду в память о погибших в результате трагедии в Старобельске, где под удар ВСУ попал колледж, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване. Богослужения, посвященные погибшим студентам, прошли в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви 30 мая, в Троицкую родительскую субботу.

Состоялись заупокойные богослужения по невинно погибшим в результате подлой террористической атаки боевиков киевского режима студентам колледжа в Старобельске, — сказано в публикации.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что после теракта в Старобельске над президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками нависла опасность. Каждый член украинского правительства считается соучастником преступлений против человечности.

До этого посол РФ Сергей Гармонин заявил, что властям Швейцарии не хватило мужества выразить России соболезнования в связи событиями в Старобельске, дипломаты ограничились частной беседой. Швейцарская сторона также выразила обеспокоенность «эскалацией» и применением ракет «Орешник».