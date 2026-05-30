Российского посла отозвали из Еревана для политических консультаций МИД РФ вызвал посла из Армении в Москву из-за сближения Еревана с Евросоюзом

Посол России в Армении Сергей Копыркин экстренно вызван в Москву для проведения дипломатических консультаций, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Подобный шаг дипломатического ведомства напрямую связан с текущими действиями армянского руководства, которое взяло активный курс на политическое сближение с Европейским союзом.

В российском министерстве подчеркнули, что подобные интеграционные шаги Еревана с Брюсселем наносят ущерб союзническому взаимодействию стран в рамках Евразийского экономического союза. Москва намерена проанализировать сложившуюся ситуацию и скорректировать свою стратегию на армянском направлении. Пока что представители внешнеполитического ведомства не называют точные сроки возвращения Копыркина к исполнению своих обязанностей в Ереване.

Ранее президент России предупредил, что в случае выхода из Евразийского экономического союза Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Российский лидер подчеркнул, что Москва в таком случае будет вынуждена свернуть всю работу, касающуюся интеграционных процессов с Ереваном.