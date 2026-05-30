30 мая 2026 в 09:36

Житель Кубани пострадал при падении обломков БПЛА

Мужчина пострадал в Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА

Житель Приморско-Ахтарска пострадал из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Мужчине оказали медицинскую помощь в больнице без госпитализации.

В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что из-за атаки ВСУ повреждены фасады и остекления нескольких частных домов. Оперативные службы работают на местах падения обломков БПЛА.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь с 29 на 30 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, БПЛА были уничтожены в небе над 13 регионами.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО в регионе уничтожили ночью 13 беспилотников ВСУ. По его словам, никто не пострадал. Губернатор добавил, что из-за атаки загорелся гараж с автомобилем, пожар оперативно потушили.

