Назван неочевидный виновник загрязнения окружающей среды

Фундаментальным компонентом гель-лаков являются акрилатные сополимеры. Этот синтетический компонент отвечает за стойкость и долговечность покрытий, но с точки зрения экологичности у него есть серьезные уязвимости. Он практически не разлагается естественным путем. Микроорганизмы не могут его эффективно «переварить» в силу прочных углеродных связей и сложности его синтетических цепочек. Поэтому материал не распадается как органика, не съедается бактериями и сохраняется десятки лет, — пояснила Абрамян.

Когда остатки гель-лаков попадают в окружающую среду, полимер проявляет себя как микропластик. Он не всегда токсичен, как яд, — проблема в том, что полимер накапливается в грунтовых почвах, не фильтруется природой и переносит дополнительные загрязнители. Если полимеризация неполная и гель-лак просох не полностью, то могут оставаться акрилаты. Микрочастицы при спиливании, снятии, разрушении покрытия образуют пыль микропластика, что неприемлемо для здоровья мастеров и также попадает в канализацию, воздух и почву. Для рабочих это чревато аллергиями с признаками астмы, общим токсикологическим отравлением организма и онкологическими заболеваниями. Гель-лаковая пыль может попадать в организмы рыб и других морских животных, — заключила Абрамян.

