ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 10:00

Назван неочевидный виновник загрязнения окружающей среды

Технолог Абрамян: гель-лаки не разлагаются и загрязняют экологию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В основе гель-лаков лежат акрилатные сополимеры, которые практически не разлагаются естественным путем и наносят серьезный ущерб экологии, заявила NEWS.ru технолог, основатель бренда экологичных гель-лаков Soil Оксана Абрамян. По ее словам, этот синтетический компонент отвечает за стойкость покрытий, однако микроорганизмы не могут его эффективно «переварить» из-за прочных углеродных связей.

Фундаментальным компонентом гель-лаков являются акрилатные сополимеры. Этот синтетический компонент отвечает за стойкость и долговечность покрытий, но с точки зрения экологичности у него есть серьезные уязвимости. Он практически не разлагается естественным путем. Микроорганизмы не могут его эффективно «переварить» в силу прочных углеродных связей и сложности его синтетических цепочек. Поэтому материал не распадается как органика, не съедается бактериями и сохраняется десятки лет, — пояснила Абрамян.

Она отметила, что микрочастицы при спиливании и снятии покрытия образуют пыль микропластика, которая попадает в канализацию, воздух и почву. По ее словам, для специалистов это чревато аллергиями с признаками астмы, общим токсикологическим отравлением организма и даже онкологическими заболеваниями.

Когда остатки гель-лаков попадают в окружающую среду, полимер проявляет себя как микропластик. Он не всегда токсичен, как яд, — проблема в том, что полимер накапливается в грунтовых почвах, не фильтруется природой и переносит дополнительные загрязнители. Если полимеризация неполная и гель-лак просох не полностью, то могут оставаться акрилаты. Микрочастицы при спиливании, снятии, разрушении покрытия образуют пыль микропластика, что неприемлемо для здоровья мастеров и также попадает в канализацию, воздух и почву. Для рабочих это чревато аллергиями с признаками астмы, общим токсикологическим отравлением организма и онкологическими заболеваниями. Гель-лаковая пыль может попадать в организмы рыб и других морских животных, — заключила Абрамян.

Ранее кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что попадание в кофе микропластика из одноразового стаканчика теоретически возможно. По его словам, несмотря на картонную оболочку, внутри они покрыты тонким слоем полимера.

Life Style
Общество
микропластик
технологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.