30 мая 2026 в 10:50

В Афганистане 10 детей-беженцев погибли в ДТП с грузовиком

В Афганистане 18 человек погибли при опрокидывании грузовика

Фото: Sayed Mominzadah/Xinhua/Global Look Press
В Афганистане 18 беженцев, в том числе 10 детей, погибли при опрокидывании грузовика, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источники. Еще 30 пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Как отметило агентство, водитель потерял контроль над управлением на сложном участке дороги, после чего грузовик съехал с трассы и перевернулся. Ехавшие в нем беженцы возвращались из Пакистана на родину.

Ранее автомобиль Ford Focus на скорости столкнулся лоб в лоб с грузовиком Mercedes на автодороге М-5 «Урал» под Пензой. В результате аварии погибли четыре человека, двое из которых — дети.

До этого в Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли четыре человека. Столкновение произошло в пятницу на 667-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» на территории Городищенского района.

Кроме того, девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске. Раненые были доставлены в больницу.

