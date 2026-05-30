Покинувшая Россию финская компания закроет старейшую фабрику

Финская компания Kuomiokoski Oy, производящая обувь бренда Kuoma, закроет фабрику в поселении Куомиокоски, работавшую с 1930 года, сообщила телерадиокомпания Yle. Фирма столкнулась с ухудшением экономических показателей после ухода из России в 2022 году.

Планируется, что производство обуви компании переместят в город Мянтюхарью на востоке Финляндии. На предприятии созданы условия для выпуска до 18 пар обуви в час.

Уточняется, что в 2025 году компания потеряла более €1 млн (82,6 млн рублей) из-за убытков. Помимо Финляндии, фирма производит обувь в Латвии.

