Финская компания Kuoma закроет работавшую с 1930 года фабрику

Финская компания Kuomiokoski Oy, производящая обувь бренда Kuoma, закроет фабрику в поселении Куомиокоски, работавшую с 1930 года, сообщила телерадиокомпания Yle. Фирма столкнулась с ухудшением экономических показателей после ухода из России в 2022 году.

Планируется, что производство обуви компании переместят в город Мянтюхарью на востоке Финляндии. На предприятии созданы условия для выпуска до 18 пар обуви в час.

Уточняется, что в 2025 году компания потеряла более €1 млн (82,6 млн рублей) из-за убытков. Помимо Финляндии, фирма производит обувь в Латвии.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что руководству Евросоюза нужно возобновить закупки энергоносителей у России, чтобы избежать энергокризиса. По его словам, блок отчаянно нуждается в них независимо от введенных санкций.

До этого финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ, заявила, что жители Финляндии возмутились втягиванию страны в противостояние с Россией. Она отметила, что граждане не понимают, зачем нужно было вступление в НАТО.

