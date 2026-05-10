10 мая 2026 в 11:06

В Финляндии призвали Евросоюз спасаться от кризиса российскими ресурсами

Мема заявил, что Евросоюз отчаянно нуждается в нефти и газе из России

Руководству Евросоюза нужно возобновить закупки энергоносителей у России, чтобы избежать энергокризиса, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, блок отчаянно нуждается в них независимо от введенных санкций.

Было бы разумно перестать считать себя нравственнее остальных и начать покупать больше энергоносителей из РФ на фоне кризиса, — написал политик.

Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил, что Евросоюз может принять 21-й пакет антироссийских санкций к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС. Однако этот сценарий не является гарантом из-за сложностей переговоров и необходимости поэтапных согласований с другими странами, отметил он.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, новый пакет антироссийских санкций, как и все предыдущие, окажется неэффективным. По его словам, европейские политики, разрабатывая ограничения против России, лишь пытаются создать видимость активной деятельности.

