«Все пустое»: депутат о разработке 21-го пакета антироссийских санкций в ЕС Депутат Чепа: 21-й пакет санкций ЕС не повлияет на Россию, как и предыдущие

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, окажется неэффективным, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, европейские политики, разрабатывая ограничения против РФ, лишь пытаются создать видимость активной деятельности.

Я не знаю, что это (21-й пакет санкций против России. — NEWS.ru) даст Евросоюзу. Все пустое. Санкции давно не работают, это говорят даже в самой Европе. Ничего не действует. Они просто таким образом пытаются показать, что хоть чем-то занимаются на своих должностях, — высказался Чепа.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале работы над 21-м пакетом антироссийских санкций. По ее словам, таким образом Брюссель демонстрирует, что «для Евросоюза Украина важнее, чем для России».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что утвержденный 20-й пакет санкций ЕС против России может негативно сказаться на самой Европе. По его словам, такая политика наносит вред странам и гражданам Евросоюза.