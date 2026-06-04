Четырехлетний малыш разбился на спортивном питбайке Четырехлетний ребенок разбился на спортивном питбайке в Подмосковье

Четырехлетний ребенок разбился на спортивном питбайке в Московской области, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, трагедия произошла в коттеджном поселке Фаворит.

Предварительно, кто-то из взрослых посадил малыша на питбайк, но во время поездки транспорт столкнулся с препятствием, и мальчик получил серьезные травмы. Ребенка спасти не смогли — он скончался. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 16-летний сын депутата устроил гонки на питбайке с сотрудниками ГИБДД в Казани прямо у стен кремля. Правоохранители попытались задержать молодого человека, однако он выехал на пешеходную дорожку у крепости и скрылся.

До этого стало известно, что мальчик на питбайке погиб в ДТП в Башкирии, столкнувшись с автомобилем Lada Kalina. 14-летний подросток скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Прокуратура начала проверку.