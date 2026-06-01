01 июня 2026 в 14:47

Сын депутата на питбайке устроил «гонки» с экипажем ДПС у стен кремля

Казанский кремль Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сын местного депутата устроил гонки на питбайке с сотрудниками ГИБДД в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, 16-летний юноша уже год катается на красно-белом мотоцикле, а трюками хвастается в своем канале в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как он поднимает байк на заднее колесо или ногами залезает на сиденье прямо на ходу. Недавно он повторил трюк возле Казанского кремля, чем привлек внимание наряда ДПС. Правоохранители попытались задержать молодого человека, однако он выехал на пешеходную дорожку у крепости и скрылся.

Ранее сообщалось, что 21-летнего водителя желтого кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, чьи действия спровоцировали ДТП в центре Нижнего Новгорода, оштрафовали на 45 тыс. рублей. Также его лишили прав сроком почти на два года.

До этого стало известно, что сына нижегородского миллиардера, устроившего пьяное ДТП и оскорблявшего людей словом «нищета», арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Причиной стал скандал в ресторане. В потасовке участвовали сам Корнилов, его друг, администрация заведения, посетители и журналисты.

