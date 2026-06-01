Сын депутата на питбайке устроил «гонки» с экипажем ДПС у стен кремля В Казани сын депутата устроил погоню с сотрудниками ГАИ прямо у стен кремля

Сын местного депутата устроил гонки на питбайке с сотрудниками ГИБДД в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, 16-летний юноша уже год катается на красно-белом мотоцикле, а трюками хвастается в своем канале в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как он поднимает байк на заднее колесо или ногами залезает на сиденье прямо на ходу. Недавно он повторил трюк возле Казанского кремля, чем привлек внимание наряда ДПС. Правоохранители попытались задержать молодого человека, однако он выехал на пешеходную дорожку у крепости и скрылся.

