Удар БПЛА по школе, смерть ребенка, блэкаут: как ВСУ атакуют РФ 1 июня

В ночь на 1 июня над Россией сбили более 70 вражеских беспилотников. В День защиты детей в Запорожской области украинский БПЛА атаковал начальную школу. В Белгородской области пострадал один человек в результате удара беспилотника. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 1 июня, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 1 июня сбили 72 украинских БПЛА над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники уничтожили в восьми регионах: Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Большая часть Херсонской области и районы Запорожской были обесточены после ударов ВСУ, сообщили главы регионов Владимир Сальдо и Евгений Балицкий в своих каналах на платформе МАКС. Энергетики работают над восстановлением поврежденных линий электропередач, отметили они.

Подробности атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области

По данным оперативного штаба Курской области, за сутки в регионе были сбиты 128 вражеских беспилотников различного типа. Кроме того, украинские военные 118 раз применили артиллерию по отселенным районам. По словам главы региона Александра Хинштейна, под удар попало здание почты.

«В результате атак в деревне Гирьи Беловского района загорелось здание недействующей почты. Погибших и пострадавших нет», — сообщил он.

За минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали районы Белгородской области. Противник семь раз использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, БПЛА четыре раза производили сбросы взрывных устройств. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений были нейтрализованы 60 вражеских беспилотников, сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Александр Шуваев.

«К сожалению, в Грайворонском округе пострадал один мирный житель. После оказания помощи лечение проходит амбулаторно», — отметил глава региона.

Над районами Ростовской области были уничтожены два десятка беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Нападению подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский. По предварительной информации, никто не пострадал, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Как ВСУ атаковали начальную школу в Запорожской области

В День защиты детей Украина совершила очередное военное преступление, заявил в МАКСе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ обстреляли школу, жертв среди мирного населения удалось избежать.

«Около шести утра вооруженные формирования Украины произвели целенаправленную атаку ударным беспилотным летательным аппаратом по гражданскому объекту в городе Васильевке. В результате попадания БПЛА повреждена кровля здания начальной школы № 1.Сам факт удара по образовательному учреждению в такой символический день говорит только об одном: для противника не существует никаких моральных запретов и норм гуманности. Этот удар — не попытка нанести военный ущерб, это акт устрашения и ненависти к мирной жизни», — подчеркнул он.

Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий атаки. Будут проведены полная экспертиза конструкции кровли и восстановительные работы, заявил губернатор. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Что известно о самочувствии мирных жителей, пострадавших при атаке ВСУ на Геническ

Граждане, пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ, остаются в больнице, заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Мы всех подержим [в больнице] до конца выходных, выписывать никого не будем. Состояние у всех стабильное», — подчеркнул он.

Жертвой налета БПЛА на жилые кварталы города стал шестилетний мальчик, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Беспилотники атаковали несколько многоквартирных домов. Количество пострадавших возросло до 11 человек.

«Киев намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала атаку ВСУ на Геническ и сообщения о смерти ребенка демонстрацией открытой террористической сущности Киева. По ее словам, преступления Украины свидетельствуют об ее отказе от цивилизационных ценностных ориентиров.

