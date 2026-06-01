Раскрыто состояние пострадавших при ударе БПЛА по Геническу Василенко: состояние пострадавших при ударе БПЛА по Геническу стабильное

Пострадавшие при атаке украинских беспилотников на Геническ остаются в больнице, заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, которые передает ТАСС, состояние всех пациентов медики оценивают как стабильное.

Мы всех подержим [в больнице] до конца выходных, выписывать никого не будем. Состояние у всех стабильное, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок скончался при атаке ВСУ на Геническ. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

До этого стало известно, что число мирных жителей, пострадавших в Геническе, увеличилось до 11 человек. ВСУ ударили по населенному пункту 21 мая. Повреждения получили в том числе два многоквартирных дома, остекление и фасады, шесть легковых автомобилей.